Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи выступил перед участниками трехдневного совещания командования Корпуса стражей Исламской революции. Он призвал генералов готовиться к «великим событиям».

«Не бойтесь врага. Сохраняйте бдительность и точно оценивайте потенциал противника. Каким бы сильным он ни был, его нельзя переоценивать. Нельзя и недооценивать», — заявил глава государства.

Аятолла также сообщил, что Корпус стражей должен действовать и вне границ Ирана. Хаменеи выступил против тех, кто возражает против поддержки действующих в Газе группировок и ливанской «Хизбаллы», заявив, что они – часть стратегической глубины Ирана.

Он также сообщил, что Исламская республика продолжит поэтапный выход из ядерных соглашений и предрек поражение политике США по оказанию максимального давления на Иран. «Им уже приходится умолять европейских друзей о посредничестве», — заметил Хаменеи.

Minval.az