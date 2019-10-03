Управление по защите персональных данных Турции (KVKK) заявило в четверг, что оштрафовало Facebook на 1,6 миллиона турецких лир (около 282 тысяч долларов) за нарушение конфиденциальности персональных данных пользователей.

Отмечается, что нарушение произошло еще в прошлом году и затронуло более 280 тысяч пользователей. Их персональные данные, включая имена, даты рождения, местоположение, стали доступны из-за утечки третьим лицам.

«Необходимые административные и технические меры, предусмотренные законом для предотвращения этого нарушения, не были приняты. Принято решение оштрафовать Facebook на 1,15 миллиона турецких лир за невыполнение своих обязанностей по защите персональных данных… Дополнительный штраф в размере 450 тысяч лир наложен на Facebook за то, что он не сообщил властям о нарушении конфиденциальности», — говорится в сообщении KVKK.

В мае Управление по защите персональных данных Турции оштрафовало Facebook на 1,65 миллиона турецких лир (около 270 тысяч долларов) из-за того, что в общий доступ попали конфиденциальные фотографии пользователей.

Minval.az