НАТО проведет крупнейшие со времен «холодной войны» учения в Европе, заявил американский конгрессмен, член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди в четверг в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum).

«США с другими странами проведут крупнейшие со времен «холодной войны» европейские учения», — сказал Гараменди. При этом он не уточнил сроков проведения учений, передает РИА Новости.

Он пояснил, что цель этих учений – «укрепление нашей обороны и взаимодействия союзников».

Конгрессмен добавил, что на учениях будет продемонстрирована американская поддержка европейским членам НАТО в их противостоянии с Россией. По его словам, Россия, глядя на эти учения, должна «даже не сомневаться в американской приверженности НАТО».

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