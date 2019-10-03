Amazon снимает сериал по трилогии Властелин колец. Актриса, сыгравшая в оригинальном фильме, советует Гэндальфа «сделать» женщиной.

Одна из звезд оригинального фильма Властелин колец: Две крепости Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен, предложила, чтобы роль Гэндальфа в новом сериале от Amazon исполнила женщина, сообщает Digital Spy.

По мнению актрисы, «в основе древних легенд и мифических историй очень часто лежит патриархальный мир». Малкольм посоветовала создателям шоу нарушить эту традицию.

Она предложила на роль Гэндальфа Джуди Денч, Айлин Эткинс или Мэгги Смит.

Тем, кому эта идея может не понравиться, актриса заранее возразила, что Властелин колец — фантастическое произведение.

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