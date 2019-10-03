КНДР подтвердила, что в среду успешно провела тестовый пуск баллистической ракеты нового типа с подводной лодки.

Об это в четверг сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Академия национальной обороны КНДР в первой половине дня 2 октября в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа «Пуккыксон-3″ с борта подводной лодки», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в результате пуска, проведенного под большим углом, были подтверждены основные тактико-техничесские показатели новейшей баллистической ракеты. Об успешном испытании было доложено председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну. «Успешный испытательный запуск баллистической ракеты нового типа «Пуккыксон-3″ с подлодки, проведенный на этот раз, является значительным успехом, открывшим новую фазу в сдерживании угрозы КНДР со стороны внешних сил и дальнейшем развитии самостоятельной военной мощи страны», — резюмирует ЦТАК.

Minval.az