Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что разблокировал военную помощь Украине только из-за просьб американского сенатора-республиканца Роба Портмана (от штата Огайо) и других законодателей, а также призвал Европу усилить поддержку Киева, передает ТАСС.

«Роб Портман позвонил мне и сказал: «Пожалуйста, разблокируйте деньги [военную помощь Украине]». Это было единственной причиной [решения разблокировать военную помощь Киеву]. Я дал деньги, потому что об этом попросили Роб Портман и остальные законодатели», — отметил американский лидер во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.

«Я ненавижу, когда [США] являются единственной страной, которая дает деньги», — отметил Трамп, добавив, что европейские страны «должны платить больше в качестве помощи Украине».

«На Украине до него [Зеленского] была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована», — пояснил президент. Кроме того, добавил он, Украина «расположена гораздо ближе к странам Европы, чем к США», поэтому они и должны в первую очередь оказывать Киеву помощь. «Она [Украина] как стена между Россией и Европой, как большая, широкая, красивая стена», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы США были «государством-неудачником» и платили за остальных. «Мы были государством-неудачником многие годы. Мы больше не государство-неудачник», — заключил Трамп.

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