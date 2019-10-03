Канцлер Германии Ангела Меркель назвала прогрессом согласование «формулы Штайнмайера», но заявила, что говорить о возможном снятии санкций с России пока преждевременно.

«Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча (в «нормандском формате») на уровне глав государств и правительств», — цитирует Меркель «Интерфакс».

В «нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Minval.az