Состояние президента США Дональда Трампа, по подсчетам Forbes, второй год остается неизменным и составляет около $3,1 млрд. Журнал поместил американского президента на 275-е место в рейтинге богатейших американцев 2019 года, опубликованном 2 октября.

Отмечается, что это на 16 позиций ниже, чем год назад, и на 119 мест ниже, чем до того, как Трамп стал президентом.

Однако финансовое положение Трампа не совсем статично. Так, бизнес президента, где присутствует его имя, терпит убытки. Застройщики, например, не хотят называть объекты именем Трампа, а некоторые даже избавились от имени президента в названии своих небоскребов. Бизнес Трампа по лицензированию недвижимости, который еще более ограничен его обязательством не заключать иностранные сделки во время пребывания в администрации, сегодня стоит около $80 млн по сравнению со $170 млн год назад.

В тех областях бизнеса президента, где имя Трампа не присутствует, дела лучше, отмечает журнал. Так, стоимость его 30-процентной доли в двух офисных башнях, управляемых Vornado Realty Trust миллиардера Стивена Рота, продолжает расти. Небольшой рост доходов показали за минувший год его отель Washington D.C. в округе Колумбия и гольф-клуб Trump National Doral в Майами, отмечает Forbes.

Тройка богатейших американцев в этом году выглядит следующим образом:

основатель Amazon Джефф Безос ($114 млрд),

создатель Microsoft Билл Гейтс ($106 млрд),

инвестор Уоррен Баффетт ($80,8 млрд).

Minval.az