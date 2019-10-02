Президент России Владимир Путин критически относится к выступлению 16-летней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН. Об этом он заявил в среду, 2 октября, на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает «Интерфакс».

По словам российского лидера, он не разделяет «общих восторгов» по поводу выступления Тунберг. «Никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и многообразен и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции», — отметил Путин.

Он добавил, что недопустимо использовать детей и подростков даже для достижения благородных целей. «Это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом еще кто-то пытается зарабатывать», — подчеркнул президент.

Minval.az