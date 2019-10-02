Топор, которым герой Джека Николсона в классическом фильме ужасов Стэнли Кубрика Сияние прорубил дверь, чтобы ворваться в комнату, где прятались его жена и сын, продали за 200 тысяч долларов на аукционе в Лондоне, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что итоговая цена знаменитого лота на ежегодном аукционе кино- и телевизионных сувениров Entertainment Memorabilia Live Auction была в четыре раза выше заявленной.

Высота топора — около метра, у него деревянная ручка и лезвие длиной около 30 сантиметров. Вещь в отличным состоянии, на ней всего несколько царапин, оставшихся после съемок картины.

Топор был одним из 900 лотов, которые предлагалось купить на аукционе 30 сентября и первого октября. Среди них: доспехи Максимуса (Рассел Кроу) из Гладиатора и шлем имперского штурмовика из фильма 1977 года Звездные войны: Новая надежда.

В прошлом году на том же аукционе шляпа Харрисона Форда из фильма Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега была продана за 485 тысяч долларов.

Minval.az