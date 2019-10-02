Британские специалисты провели исследование, в котором приняли участие 26 тысяч добровольцев. В его ходе эксперты выяснили, что каждый шестой житель Великобритании страдает от тревожности или депрессии. Чаще всего этим расстройствам подвержены люди с низким доходом или горожане, сообщает ВВС.

При этом было отмечено, что проживающие вблизи моря британцы имели хорошее психическое и физическое здоровье. Для этого существует несколько причин – расслабленная обстановка уменьшает стресс, а шум прибоя приводит к умиротворению. Помимо этого, в воздухе около моря находятся морские минералы, которые снижают психические нагрузки.

Minval.az