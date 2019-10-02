Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Как передает Газета.ру, об этом он написал в своем твиттере.
Американский лидер отметил, что каждый день получает все больше информации по данному вопросу.
Глава США в связи с этим заявил, что все происходящее является не импичментом, а госпереворотом.
По мнению Трампа, его целью является отнять «власть у людей, их голоса, их свободу», а также «данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки».