Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.

Как передает Газета.ру, об этом он написал в своем твиттере.

Американский лидер отметил, что каждый день получает все больше информации по данному вопросу.

Глава США в связи с этим заявил, что все происходящее является не импичментом, а госпереворотом.

По мнению Трампа, его целью является отнять «власть у людей, их голоса, их свободу», а также «данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки».

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