Власти Нью-Йорка ввели запрет, направленный на борьбу с дискриминацией, по которому за употребление словосочетания «нелегальный мигрант» касательно горожан, не имеющих гражданство США, будут наказывать штрафом, сообщает CNN.

Как стало известно, нарушителям запрета грозит штраф до $250 тысяч.

Сообщается, что данная мера будет распространяться на сотрудников общественных мест, работодателей, а также арендодателей жилья.

Согласно нововведению, людям нельзя запрещать общаться на родном языке.

Кроме того, на указанную категорию горожан запрещено подавать жалобу в миграционную службу.

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