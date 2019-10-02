Иван Ургант пошутил в своей программе о новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», которая посвящена «подлинному труженику наших времен» — пропагандисту, и предположил, кому же посвящена эта песня.

Совсем Соловьева затравили с этим вечерним мудозвоном 😆 Он ведь и так начинает биться в истерике по каждому поводу, а тут реально может лопнуть от злости pic.twitter.com/XTLfuDAp2Q — Илья Яшин (@IlyaYashin) 1 октября 2019 г.



Ургант намекнул, что эта песня может быть посвящена ведущему «России 1» и радиостанции «Вести FM» Владимиру Соловьеву: «Мы все, кто работает по вечерам, — мы дружная, большая семья. Мы каждое утро просыпаемся под радиопередачи друг друга. И нас волнует, про кого Борис Гребенщиков эту песню написал? Кого полощет Борис Борисович в своем аквариуме? Ведь там нет имени. К тому же слово мудозвон — оно русское, про русского человека, и тут, получается, мы все подходим. Мы с огромным удовольствием пригласили бы Бориса Борисовича спеть эту песню, но, к сожалению, по корпоративной этике мы на Первом канале не можем исполнять песни про сотрудников других каналов».

После публикации песни Соловьев в своем твиттере написал, что Гребенщиков «из поэта деградировал в куплетиста» и предположил, что песня посвящена Ивану Урганту. В ответ на это БГ написал в комментарии: «Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь — между „Вечерним У“ и „Вечерним М“ непреодолимое расстояние — как между достоинством и позором».

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