Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.

«Советский Союз развалился, потому что закончились деньги и из-за того, что не смог себя реформировать», — сказал Гуриев. Пришедший в 1985 году к власти Михаил Горбачев осознавал, что нужны реформы, но «до конца не понимал, насколько это нужно делать быстро», пояснил экономист. Кроме того, сказал Гуриев, «не хватало квалифицированных людей» и «было огромное сопротивление со стороны сельскохозяйственного лобби, оборонного лобби и со стороны энергетического лобби».

«Они считали, что и так сойдет, а потом деньги кончились. Горбачев, обещав свободу, не мог не платить деньги людям. Он резко увеличил госрасходы, и после этого, конечно, деньги кончились», — констатировал экономист, добавив, что на ситуацию повлияло также падение цен на нефть, пишет РБК.

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