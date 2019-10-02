В Австралии будут отстреливать кенгуру. Их поголовье уже насчитывает 45 миллионов, что почти в два раза больше числа жителей страны, сообщает «Лайф» со ссылкой на Welt.

В штате Виктория власти зафиксировали семь районов, в которых численность кенгуру превышает все возможные границы. Из-за этих животных страдают посевы. Также кенгуру серьёзно угрожают фауне. Они оттесняют других животных от водопоев и кормёжки.

Мясо убитых кенгуру будут перерабатывать в корм для домашних животных. Кроме того, оно поступит во многие местные супермаркеты.

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