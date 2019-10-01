Эквадор выйдет из состава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года.

Как передает ТАСС, об этом сообщило во вторник министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

«Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов сообщает, что правительство Эквадора приняло решение покинуть ОПЕК 1 января 2020 года», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что решение связано с необходимостью добиться «финансовой устойчивости». «Это мера встроена в план правительства по сокращению бюджетных расходов и увеличению доходов», — отмечается в сообщении.

Эквадор вступил в ОПЕК в 1973 году, в 1992 году страна приостанавливала свое членство в организации, возобновив его в 2007 году. Запасы нефти Эквадора оцениваются в 8,3 млрд баррелей нефти. Добыча нефти в 2018 году составляла 517 тыс. баррелей в сутки.

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