Президент США Дональд Трамп обвинил Федеральную резервную систему (ФРС) в том, что ее решения привели к удорожанию доллара и он стал неконкурентоспособным по отношению к другим валютам, сообщает РИА Новости.

«Как я и предполагал, (глава Федрезерва) Джей Пауэлл и Федеральная резервная система позволили доллару стать настолько сильным по отношению ко всем другим валютам, что наши производители испытывают на себе (это) негативное влияние. Ставка слишком высока! Они злейшие враги самих себя, хотя понятия об этом не имеют. Как жаль!» – написал Трамп в своем Twitter.

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