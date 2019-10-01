Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение о сохранении членства России в Совете Европы. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, он полностью поддерживает сделанный законодателями выбор. «Российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские», — заявил Макрон на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Президент также понадеялся, что с января 2020 года заработает механизм, обеспечивающий выполнение странами обязательств перед Советом Европы, отмечает ТАСС.

Ранее украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Причиной такого решения стало возвращение в ассамблею депутатов от России.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

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