В Финляндии человек с мечом ворвался в учебное заведение, которое находится в Куопио и напал на учащихся. Успел ранить девять человек, пока его не остановили.

Как сообщает телерадиокомпания Yle 1 октября, инцидент произошел в профессиональном училище города Куопио. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии здоровья не сообщается. Нападавший задержан. Утверждается, что он также ранен.

На месте сейчас работают полиция и скорая. Позже стало известно, что погиб один человек.

Финская полиция в Twitter сообщает о десяти пострадавших, двое из них получили серьезные ранения. Подробности происшествия правоохранители намерены сообщить позднее.

Учебное заведение расположено в торговом центре Hermann, территория вокруг здания оцеплена. Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, злоумышленник был вооружен мечом.

Minval.az