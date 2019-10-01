Кинокритики портала Vulture составили список лучших сериалов, которые успели выйти с начала 2019 года. В перечень вошли 36 телевизионных шоу.

В частности, в списке указаны сериалы телеканала HBO «Чернобыль», «Эйфория», второй сезон «Охотника за разумом» и третья часть «Настоящего детектива», а также документальный многосерийный фильм о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд», в котором певца обвиняли в сексуальных домогательствах.

От канала FX в перечень попали историческая драма «Фосси/Вердон» о хореографе Бобе Фосси и танцовщице Гвен Вердон, образовавших творческий тандем в Нью-Йорке в 1950-х, и комедия «Чем мы заняты в тени» на основе вампирского мокьюментари «Реальные упыри» от Тайки Вайтити и Джемейна Клемента.

Сервис Netflix вошел в список с такими сериалами, как «Невероятное», «Жизнь матрешки», мистическим проектом «ОА», основанной на реальных событиях драме «Когда они нас увидят», анимационным мультсериалом «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» и третьим сезоном «Очень странных дел».

Также в перечне указаны шоу «Дрянь» и «Отмена» от Amazon, комедия «ПЕН15» и четвертый сезон «Чокнутой бывшей».

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