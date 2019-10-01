Президент Турции Тайип Эрдоган не будет принимать участие в Российской энергетической неделе.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил журналистам помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

«Я думаю, что, судя по всему, на высшем уровне гостей не ожидается… Насколько я знаю, на министерском уровне страна представлена будет», — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что президент России Владимир Путин ранее приглашал турецкого коллегу принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 2-5 октября в Москве.

Российский лидер также сообщил, что в ходе форума РФ представит свое видение дальнейшей работы по проекту газопровода «Турецкий поток».

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