28 сентября в Нью-Йорке состоялся благотворительный фестиваль Global Citizen 2019, который организовали Хью Джекман и его жена, где выступил Леонардо Ди Каприо с особой речью об экологии, сообщает THR.

В своей речи знаменитый актер публично пристыдил многих политиков, которые не только не смогли выполнить свои обещания «Парижского климатического соглашения», но и посмели критиковать Глобальную климатическую забастовку, которая произошла совсем недавно.

В прошлую пятницу миллионы молодых людей не просто покинули свои учебные заведения и рабочие места. Они выразили свою позицию. Они показали пример истинного лидерства, в котором наша планета так отчаянно нуждается. Эти молодые люди четко, выразительно и без страха говорили, что время бездействия прошло. Тем не менее, как ни странно, некоторые отреагировали на это движение оскорбительными твитами. Эти люди, кажется, больше заботятся о прибыли и своих собственных интересах, чем о будущем. Но мы знаем, что молодежное движение по защите климата сегодня более важно, чем когда-либо в истории человечества.

В следующем году благотворительный фестиваль Global Citizen 2020 завершится многочасовым концертом, который будут транслировать на 5 континентах. Концерт получил название «Глобальная цель в прямом эфире» и организован для того, чтобы помочь ООН собрать 350 млрд долларов для достижения глобальных целей в области устойчивого развития.

На данный момент известно, что в концерте примут участие такие известные музыкальные исполнители, как Билли Айлиш, Metallica и Майли Сайрус.

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