Полицейских в США обвинили в массовых задержаниях детей. За 5 лет в отделения были отправлены около 250 тысяч несовершеннолетних — из них около 30 тысяч были младше 10 лет.

Как сообщает ABC news со ссылкой на ФБР, чаще всего задерживают юных афроамериканцев и инвалидов.

Общественность возмущена, она требует от полиции снизить градус жестокости. Правозащитники считают, что силовикам не хватает квалификации.

В академиях отводится всего по 4-6 часов на то, чтобы научить будущих офицеров правильно вести себя, когда им приходится пресекать нарушения, совершаемые детьми. И при этом только 60% учащихся академий посещают важные занятия.

Minval.az