В Китае полиция арестовала мужчину, который сбежал из тюрьмы и находился в бегах на протяжении 17 лет. Об этом сообщает ВВС.

63-летний мужчина, которого китайская полиция назвала Сонг Цзяном, был заключен в тюрьму за торговлю женщинами и детьми. Однако в 2002 году он сбежал из тюремного лагеря и до этого дня скрывался.

Много лет преступник жил в маленькой пещере и не общался с людьми. В этом месяце полиция получила информацию о его местонахождении. Эти данные привели их к горам, расположенным за родным городом Сонга. Однако во время поисков его следы не были обнаружены, поэтому власти использовали беспилотники.

Дроны в итоге заметили синюю плитку на одном из утесов и бытовой мусор неподалеку. После этого полиция отправилась в горы и нашла Сонга в крошечной пещере. Мужчина так долго находился в уединении, что ему было даже трудно общаться в полицейскими.

Как сообщают местные СМИ, Сонг использовал пластиковые бутылки, чтобы наполнять их водой из реки, а также ветки деревьев для разведения огня. Сонг Цзян был вновь отправлен в тюрьму.

Minval.az