Испанский суд принял решение закрыть дело по иску против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по обвинению в мошенничестве, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов, сообщает Marca.

По мнению судьи, которое провела заседание, обвинение экс-сотрудника фонда Федерико Реттори было несостоятельным и не было подкреплено никакими данными и доказательствами. По ее мнению, также не было компетентных признаков для продолжения разбирательства, также не был найден состав преступления.

Стоит отметить, что что Месси не первый раз попадает в уголовные сводки. В 2017 году судом Барселоны футболисты был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Тогда ему пришлось заплатить крупный штраф.

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