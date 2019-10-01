Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что сенат США вынужден рассмотреть дело об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CNBC.

Он заявил, что вопрос будет рассмотрен в связи с регламентом сената об импичменте, однако добавил, что не знает, как долго это будет длиться весь процесс.

Макконнелл сказал, что резолюция об импичменте должна быть рассмотрена, если она поступит из Палаты представителей, демократическое представительство которой инициировало связанное с телефонными переговорами Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского расследование.

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