Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джемаля Хашукджи Хатидже Ченгиз опубликовала в газете Washington Post статью под названием «Я продолжаю поиск справедливости. Еще не слишком поздно», в которой выразила надежду на справедливое расследование инцидента в саудовском генконсульстве в Стамбуле.

«Еще не слишком поздно. Я продолжаю надеяться, что Соединенные Штаты встанут на сторону правды. Вместе с тем я буду продолжать добиваться справедливости для Джемаля — надеюсь, что люди и правительства во всем мире присоединятся к моим поискам», — говорится в публикации.

«Прошел год с момента убийства Джемаля. И за это время, в течение которого я ездила по миру в поисках истины и призывала к справедливости, не было сделано ни одного действенного шага в направлении наказания настоящих преступников. И это несмотря на то, что международные СМИ продолжают привлекать внимание к этому преступлению», — отмечает Ченгиз (цитата по «Анадолу»).

По ее словам, инициированное властями Саудовской Аравии расследование в отношении обвиняемых в убийстве Хашукджи, в действительности преследует цель отвлечь внимание от тех, кто отдал приказ расправиться с обозревателем.

«Ясно, что подозреваемые, которые были брошены в тюрьму, не могли совершить это ужасное убийство самостоятельно», — уверена Хатидже Ченгиз.

По мнению Ченгиз, убийство Джемаля Хашукджи «затрагивает весь мир». «Ужасная смерть Джемаля выходит за рамки религии, языка или географии. Это вопрос человечности, и он должен касаться многих стран, особенно тех, которые заявляют, что выступают за права человека. Тем не менее, несмотря на доклад ООН, в котором четко указывается, кто несет ответственность за убийство Джемаля, ни одна страна Европейского союза не приняла мер, которые повлияли бы на правительство Саудовской Аравии», — констатировала она.

Ченгиз раскритиковала позицию президента США Дональда Трампа относительно убийства обозревателя The Washington Post. По ее словам, американский лидер ставит национальные интересы выше принципов прав человека. «Своей реакцией (на убийство Хашукджи) Трамп фактически отказывается от поддержки тех, кто борется за демократию и свободу на Ближнем Востоке. Он принижает такие понятия, как права человека и свобода выражения мнений — основные положения Конституции США, — и принижает американские ценности», — говорится в статье.

Minval.az