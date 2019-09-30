Руководство КНДР при нынешних обстоятельствах не хочет отказываться от ядерных вооружений, заявил в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтон) бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«(Северная Корея) не приняла стратегического решения отказаться от ядерного оружия. Я думаю, все наоборот. Стратегическое решение (лидера КНДР) Ким Чен Ына — сделать все возможное, чтобы он смог сохранить ядерный потенциал», — цитирует Болтона «Интерфакс» со ссылкой на The Washington Post.

Кроме этого, по словам Болтона, испытания КНДР ракет малой дальности являются нарушением санкционных резолюций ООН, а отсутствие соответствующей реакции со стороны Вашингтона демонстрирует всеми миру тот факт, что США не волнует соблюдение санкций ООН.

Также Болтон заявил, что власти Северной Кореи рады его отставке. Однако, уточнил экс-советник, зато теперь он может говорить о северокорейской проблеме «без прикрас».

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