Власти США будут продолжать работу над тем, что лица, которых Вашингтон подозревает в попытках дестабилизировать ситуацию в США и союзных странах, не могли укрыться от давления. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео, cообщается на сайте внешнеполитического ведомства, передает РБК.

«США позаботятся, чтобы [Евгению] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться и или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — заявил Помпео.

По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы. Вашингтон без колебаний увеличит давление на Москву за неприемлемую дестабилизирующую активность, заключил глава Госдепа.

Ранее Минфин США объявил о введении санкции в отношении компаний Autolex Transport, Beratex Group Ltd и Linburg Industries, которые ведомство считает связанными с Пригожиным. Под санкциями оказались также три самолета и яхта St.Vitamin, эти транспортные средства, как считают в Минфине, принадлежат Пригожину через подставные фирмы.

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