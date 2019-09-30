Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен. Об этом пишет Spiegel. По данным издания, причиной отказа могло стать недоразумение.

Сообщается, что политик запрашивал официальное приглашение через посольство Германии в Париже. Однако в ответ Елисейский дворец сообщил, что места строго ограничены.

В то же время Spiegel пишет, что немецкий политик все равно намерен посетить церемонию по своему желанию и без официального приглашения. Кроме того, в церкви, где пройдет прощание, место для Шредера зарезервировано.

Minval.az