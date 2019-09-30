В передаче «Вести недели» Дмитрия Киселева показали интервью с Бьенвеню Довокама, водителем погибших в Центрально-Африканской республике российских журналистов — Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

Он рассказал, что россияне заплатили ему сумму примерно равную 8 тыс. рублей, чтобы он отвез их в Бомбари. В городке Себю журналисты решили изменить маршрут и поехали на север. На блокпосту их не хотели выпускать из города, но они воспользовались поддельными удостоверениями ООН.

«Проехали 20-25 километров, пошел дождь, вдруг на дорогу вышли двое в гражданской одежде и с неприкрытыми лицами. Мы остановились. И тут вышли с двух сторон еще люди, вооруженные, в тюрбанах, заставили нас выйти из машины. Они говорили по-арабски. Когда я вышел из машины, слышал, что один из моих нанимателей тоже говорил с ними по-арабски», — рассказал водитель.

Он вспоминает, что Орхан Джемаль на арабском языке начал ругаться с вооруженными людьми.

«Ситуация накалилась, попытался кого-то из них оттолкнуть. Потом пошла стрельба, двое из моих нанимателей лежали на земле, один, который большой, пытался отбиваться. Это было под дождем: я стал двигаться к машине, никто этого не заметил, все четыре дверцы открыты были, мотор работал, я прыгнул в машину. Так я спасся. Начали стрелять в меня, в машину. Вокруг свистели пули», — добавил Довокама.

В сюжете показали и автомобиль, на котором тот скрылся: на нем видны пулевые отверстия.

При этом в сюжете рассказали, что в стране делают военные инструкторы. Советник по национальной безопасности президента ЦАР Валерий Захаров сообщил, что миссия России в ЦАР — установление мира. «Россия пришла сюда, чтобы помочь, чтобы восстановить мир. Здесь долго была война. Сколько бы ни было обращений к мировому сообществу… и им пытались помочь, но только благодаря России обрели здесь мир и спокойствие», — говорит Захаров.

В репортаже показана тренировка местных бойцов под руководством российских инструкторов. По словам Захарова, здесь инструкторов порядка 170 человек. «Это российские инструкторы, которые сюда прибыли согласно постановлению Совбеза ООН и проводят здесь обучение в ЦАР. Это официальный контракт Министерства обороны ЦАР и Минобороны РФ. Поэтому я не знаю, почему вы считаете, что это ЧВК «Вагнер», — сказал Захаров.

Центр «Досье» приостановил расследование убийства российской съемочной группы в ЦАР

Напомним, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко погибли в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. По официальной версии, которую озвучивали МИД и Следственный комитет России, журналисты стали жертвами грабителей. СКР призвал не доверять расследованию «Досье», которое финансирует Михаил Ходорковский.

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