В Турции успешно завершились испытания лазерного оружия ARMOL отечественного производства, написал в Twitter турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

«Лазерное оружие ARMOL отечественного производства, разработанное научно-техническим центром TÜBİTAK BİLGEM, успешно прошло испытания. ВС Турции получат новое лазерное оружие», — написал Варанк.

Министр прикрепил к публикации видео испытаний лазерного оружия, на котором ARMOL пробивает стальную пластину, уничтожает взрывное устройство и сбивает приближающийся БПЛА.

Турецкая оборонная промышленность разрабатывает лазерные системы, которые считаются оружием будущего.

В ходе предыдущих испытаний лазерное оружие ARMOL мощностью 1,25 киловатта с расстояния 500 метров уничтожило пластину из углеродистой стали толщиной три миллиметра.

Масса установки ARMOL составляет около 400 килограммов.

Minval.az