Всплыли пикантные детали личной жизни британского премьера, которые теперь могут окончательно подорвать его карьеру.

Сразу несколько женщин публично обвинили Бориса Джонсона в домогательствах. Якобы еще в девяностых он распускал руки, пользуясь служебным положением.

Одна из сотрудниц газветы Daily Telegraph, где в то время работал нынешний глава кабмина, уже дала показания.

Сам Джонсон сейчас разбирается с предыдущим скандалом — его подозревают в том, что он якобы устроил на работу одну из своих любовниц, причем американку. А также он пытается оправдаться за роспуск парламента, который с его подачи одобрила королева Елизавета. Как утверждают журналисты, извинения, которые Джонсон решил принести на выходных, королева не приняла.

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