Делегация грузинских депутатов не будет участвовать в торжественных мероприятиях по случаю открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с восстановлением права голоса России в этой организации.

Соответствующую позицию изложила в понедельник вице-спикер парламента Грузии, руководитель грузинской делегации в ПАСЕ Тамар Чугошвили в интервью телекомпании IMEDI.

«Мы собираемся акцентировать внимание на тех проблемах, которые исходят из России в отношении Украины и Грузии, поэтому наше пребывание здесь касается в основном этого вопроса. Мы солидарны с Украиной и вместе с другими странами ищем пути, как включить данный вопрос в повестку дня. К сожалению, большинство депутатов ПАСЕ поддержало возвращение России, и сегодня только несколько государств выступают против этого. Соответственно, мы находимся в координации с этими странами», — сказала Чугошвили. «Мы не будем участвовать в различных мероприятиях и встречах или пленарной сессии, которые носят торжественный характер. Это наше решение», — отметила она.

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