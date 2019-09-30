Папа Франциск обвинил страны, производящие оружие, в том, что они плодят мигрантов, а затем отказывают им в пристанище. Войны, развязанные по всему миру, делают бродягами тысячи людей, спасающихся от конфликтов. При этом «традиционная цивилизация» не хочет отвечать за последствия своих действий, заявил понтифик во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме.

Речь Папы Римского была посвящена Всемирному дню день мигрантов и беженцев, отмечаемому Римско-католической церковью. 82-летнего выходца из Аргентины и потомка итальянских мигрантов выслушали около 40 тысяч человек, сообщает онлайн-издание «Ридус»

«Войны затрагивают лишь некоторые регионы мира, но оружие для них производится и продается другими странами, которые затем не хотят принимать беженцев, порожденных этими конфликтами», — сказал Франциск.

На воскресной мессе присутствовало множество мигрантов и представителей движений, которые им помогают. На площади звучала не только традиционная церковная, но и африканская и латиноамериканская музыка.

Папа также отметил, что мир становится все более «элитарным и жестоким по отношению к изгоям». При этом обязанностью христиан является забота обо всех, кто стал лишним в «рекламируемой культуре», которая укоренилась в обществе.

«Это означает быть добрым соседом для всех, кто подвергается жестокому обращению. Кто брошен на улицах нашего мира. Залечивать их раны и вести их в ближайшее убежище, где им помогут», — сказал папа, подчеркнув, что нельзя оставаться равнодушным к «мрачной изоляции, презрению и дискриминации, которые испытывают люди, не причисленные к «нашей группе».

В заключении Папа Римский открыл новую монументальную группу на площади Святого Петра. Она изображает десятки мигрантов и беженцев разных вероисповеданий и разных периодов истории.

Minval.az