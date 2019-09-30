Президент фонда, поддерживающего парижский «арт-музей Токио», был уволен после поста в Facebook, в котором призвал убить экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг. В самом фонде открестились от высказываний Бернара Шенбо и пообещали в ближайшее время выбрать нового президента, сообщает Le Parisien.

Речь идет о посте в социальной сети, в котором Шенбо критиковал выступление Тунберг в ООН. «Эта сумасшедшая только добавляет ненависти в наше общество, в котором и так достаточно негатива», — написал он, призвав в этой и следующей записи убить шведскую школьницу.

В комментариях пользователи Facebook несколько раз указали Шенбо, что его высказывания можно трактовать как призыв к убийству человека. На это глава культурного фонда ответил «да».

Уже после появления информации о своем увольнении Шенбо все же опубликовал еще одно сообщение, в котором принес извинения. «Конечно, я не призываю к убийству Греты Тунберг», — написал он, добавив, что «в игре под названием Facebook у него вырвались высказывания, совершенно ему несвойственные».

16-летняя Грета Тунберг выступила на саммите ООН по борьбе с изменениями климата 23 сентября. Девушка со слезами на глазах обвинила лидеров стран в бездействии, алчности и краже ее детства. «Люди страдают, люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы находимся на пороге массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить, — это о деньгах и вечном экономическом росте», — заявила она, обращаясь в том числе к президенту США Дональду Трампу.

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