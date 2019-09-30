Бойцы российского спецназа были обнаружены в материковой части Норвегии, а также на территории архипелага Шпицберген. Об этом сообщает издание AldriMer, ссылаясь на источники в норвежской разведке и НАТО.

Как стало известно, российские военные проводили на данных территориях разведку на местности. Кроме того, они изучали там важные объекты инфраструктуры.

Отмечается, что на материке российские военные находятся под видом штатских.

Согласно полученным данным, самолеты США устроили в этом районе Норвегии в целях разведки съемку с воздуха и сделали снимки с российскими спецназовцами.

Нахождение российских военных связывают с учениями, в которых задействован Северный флот России.

В министерстве обороны Норвегии пока не дали официальных комментариев насчет появления на территории государства российских спецназовцев.

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