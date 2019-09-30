Сейчас нам нужен уравновешенный человек, который проявит конструктивность, вступит в диалог с различными слоями общества, будет надежным и сдержанным в своих словах. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Никол, хочет он того или нет, должен уйти в отставку и уйдет. Он обречен. Это не означает, что в Армении должна произойти смена власти. Власть принадлежит парламенту, а не премьер-министру, и формирование нового Правительства не означает смену власти. Для стран с парламентской моделью управления это нормальное явление.

Никол является деструктивным лицом, и он не воспользовался своим шансом по консолидации общества. Он не понятен, как для коллег по фракции блока «Мой шаг», со многими из которых он уже в конфликте, так и офицеров силовых структур, представителей судебной системы, которая уже на грани распада и дискредитации, а также значительной части общества как Арцаха, так и Армении.

Никол не понятен и на международных площадках. Для международных коллег он приобрел репутацию отчаянного лица, не отличающего первичное от вторичного, он также проявляет стихийность во внутренней политике.

Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.

Сейчас нам нужен уравновешенный человек, который проявит конструктивность, вступит в диалог с различными слоями общества, будет надежным и сдержанным в своих словах. Так или иначе, он уйдет раньше срока, и чем раньше, тем лучше для всех нас, особенно для его политической команды», — цитирует его News.am.

Minval.az