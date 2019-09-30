Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд считает, что причиной атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на нефтяные объекты в его стране стало не что иное, как тупость их организаторов. Об этом он заявил в программе «60 минут» на американском канале CBS.

«Я думаю, это просто глупость. Там не было никакой стратегической цели. Только дурак будет атаковать 5 процентов всей мировой нефти. Их единственная стратегия — показать свою тупость, и им это удалось», — сказал он, имея в виду власти Ирана. Саудовская Аравия, как и США, считает, что за нападением стоит именно Исламская Республика, а не поддерживаемые ею повстанцы-хуситы.

Minval.az