Сотрудника разведки США, который подал жалобу на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, поместили под федеральную охрану. Об этом сообщает CBS.

По данным телеканала, после скандала вокруг переговоров двух президентов осведомитель получил угрозы в свой адрес. Теперь он опасается за собственную безопасность.

26 сентября стало известно, что автор жалобы был сотрудником Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), который работал в Белом доме. Работник ЦРУ — мужчина, он уже покинул Белый дом и продолжает работу в управлении. Другие сведения о его личности не приводились.

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