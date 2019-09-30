Президент Ирана Хасан Роухани по приглашению премьер-министра Армении прибудет в Ереван 30 сентября для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента по связям и информации Парвиз Эсмаейли.

По его словам, Роухани выступит на саммите ЕАЭС в Ереване, чтобы рассказать о большом потенциале Ирана в сфере торговли с Евразийским экономическим союзом. Планируются встречи с премьер-министром Армении и высокопоставленными чиновниками.

В ходе встреч будут обсуждены наиболее важные вопросы отношений между Тегераном и Ереваном, реализации соглашений и совместных проектов.

Minval.az