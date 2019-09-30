Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что условия содержания его сына в британской тюрьме Белмарш мучительны. Его слова приводит «Лайф» со ссылкой на The Independent.

Шиптон заявил, что Ассанж подвергается моральным и физическим страданиям, заметно похудел, дрожал и нервничал во время их встречи в августе.

Отец не может поверить, что сына продолжают держать в одной из самых суровых тюрем Великобритании, несмотря на призывы ООН к его освобождению и называет британское правительство и прокурорскую службу единственными правонарушителями.

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