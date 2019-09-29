Семья бывшего президента Франции Жака Ширака не дала согласие на посещение лидером партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен церемонии в память об умершем политике.

«Мы с сожалением отмечаем, что семья Шираков отказалась соблюдать республиканские обычаи, позволяющие всем избранным представителям французского народа завтра пойти на церемонию почтения бывшего президента», — написала в Twitter Ле Пен.

RT отмечает, что во Франции день 30 сентября объявлен днём национального траура, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдёт служба, на которой будут присутствовать действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидеры других стран.

Minval.az