Иран готов вести переговоры с США, но не о новой сделке, Вашингтон должен продемонстрировать уважение к подписанным документам, заявил в воскресенье глава МИД ИРИ Джавад Зариф, передает РИА Новости.

«Мы ждем, когда эта администрация придет в чувство, или будущая администрация. Конечно, мы будем (вести переговоры — ред.), но не о новой сделке. Он должны продемонстрировать, что уважают подпись (на документе). Если они этого не покажут, в переговорах нет смысла», — сказал он в эфире телеканала NBC.

По его словам, президент США Дональд Трамп усложнил ситуацию, и на переговоры может уйти даже не два года, как это было при работе над соглашением о Совместном всеобъемлющем плане действий, а больше. «Допустим, президент Трамп переизберется. Через два года от его второго президентского срока останется три года. Будем ли мы тратить два года на переговоры, просто чтобы дать (ему) выгоду?» — сказал Зариф.

Однако это не означает, что Иран не готов к переговорному процессу с текущей администрацией, добавил он. Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал «стратегическим терпением».

Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.

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