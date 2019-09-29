Японцы — трудоголики: рабочий день в деловых кварталах Токио может длиться по 12 часов. И вовсе не потому, что в Стране восходящего солнца проблемы с трудовым законодательством. Просто у японцев принято оставаться в офисе до последнего — того требует корпоративная культура. Есть в стране и другое негласное правило — не показывать негативные эмоции, всегда быть вежливым. Вот и получается, что японцы, большую часть времени скованные стандартами поведения, направляют свой креатив на сферу развлечений. Такие странные способы отдыха, как в Японии, редко встретишь в других странах. «Вокруг света» рассказывает о забавных японских развлечениях.

Мейд-кафе

Относительно новый вид развлечения в Японии — мейд-кафе. От обычных они отличаются тем, что официантки тут играют роль горничных. Девушки одеты в черные платья с белыми передниками, встречают посетителей словами «добро пожаловать домой» и делают все, чтобы пришедшие чувствовали себя уютно.

Мейдо (так называют официанток) не только приносят клиентам еду, лично размешивая сахар в их чае, но даже кормят желающих с ложечки. А еще с официантками-горничными можно сыграть в настольные и видеоигры, спеть под караоке, озвучить аниме, смастерить вместе поделку и сфотографироваться на память.

Меню в таких кафе обычно стандартное, а вот подача блюд оригинальная. Их оформляют в виде «кавайных» (то есть милых) мишек, птичек и котиков, на тарелках рисуют сердечки томатным кетчупом, а молочная пенка на кофе изображает популярных персонажей из манги.

Безумные телешоу

Японское телевидение — одно из самых необычных: выходящие на нем телешоу можно назвать по-настоящему неординарными. Например, японцев ужасно веселит игра «заставь соперницу съесть таракана». Она заключается в том, что две участницы становятся друг напротив друга и изо всех сил дуют в стеклянную трубку. В трубке находится таракан: тот, рядом с кем он в итоге окажется, должен будет съесть насекомое.

В другом телешоу приглашенные знаменитости пробуют на вкус мебель: какие-то столы, диваны и полки сделаны из леденцов, другие — настоящие. На вид они ничем не отличаются друг от друга, поэтому участникам приходится надеяться на удачу — в этом, по мнению японцев, и заключается веселье. Но героям этой передачи еще повезло по сравнению с участниками других шоу, которые должны съесть тарелку лапши внутри крутящейся стиральной машины (вода в машину не подается), переплыть бассейн с кипятком, забраться наверх по мокрой лестнице, чихнуть быстрее соперника. Надо сказать, недостатка в желающих оказаться в центре внимания нет, а зрительская аудитория таких передач огромна.

Необычная еда

Весь мир знает о суши и роллах, но японцы могут похвастаться и более экзотическими кулинарными изобретениями, например едой со вкусом сакуры. В Японии культ этого дерева, поэтому во время его цветения в магазинах и кафе появляются продукты и блюда со вкусом сакуры: шоколад, десерты, роллы, кофе, газированные напитки.

Впрочем, странные гастрономические пристрастия японцев этим не ограничиваются. Например, стандартное блюдо на завтрак — ферментированные, то есть забродившие, бобы. В ресторанах также подают глаза тунца и дельфинье мясо, а в интернет-магазине можно заказать печенье с жареными осами.

К счастью для туристов, привычная европейцам кухня в Японии тоже в почете.

Многоэтажные караоке

Японцы не просто любят караоке — они его обожают. Но предпочитают петь только в кругу друзей или вовсе в одиночестве. Для этого в Стране восходящего солнца даже придумали многоэтажные караоке-дома со звукоизолированными студиями.

В каждой такой студии размещается оборудование для караоке, диван, стол и кнопка вызова менеджера, который приносит еду и напитки. Большинство караоке-центров работают круглосуточно, и компании любителей пения могут «зависать» в них всю ночь. В караоке-центрах проводит время не только молодежь, но и вполне солидные офисные работники — это распространенный вид тимбилдинга. Попеть вместе с начальником — вполне обычное для японцев дело, главное при этом не ударить в грязь лицом. Поэтому многие японцы сначала тренируются исполнять хиты в одиночных студиях, а уже затем демонстрируют свои вокальные данные коллегам.

Пурикура — японский Инстаграм

Еще задолго до появления онлайн-фоторедакторов в Японии стал популярен их «старший брат» — фотокабинки пурикура. В отличие от традиционных фотокабинок, которые в других странах сейчас также возвращаются в моду, в пурикура изображения можно редактировать. Механизм такой: фотографируетесь (программа подсказывает удачную позу и выражение лица), обрабатываете снимок и отправляете его по почте либо распечатываете на клейкой бумаге прямо на месте.

Обычно наклейки со своим улучшенным изображением размещают на рюкзаках и школьных тетрадках. Редактировать можно все: цвет и размер глаз, оттенок кожи и цвет волос, длину подбородка, ресниц и так далее. Можно сделать надпись, добавить рамку и стикеры, выбрать фон.

В Токио есть даже пурикура-центры, где, помимо кабинок, можно найти комнаты для переодевания и гримерные, а также там сдаются напрокат разнообразные костюмы.

Minval.az