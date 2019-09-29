Конгресс США в целях нацбезопасности намерен получить в свое распоряжение записи переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и с другими мировыми лидерами, заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

«Я полагаю, что здесь вопрос первостепенной важности — защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу (США) безопасность в разговорах и с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, и таким образом, как полагал он (Трамп), он приносил пользу собственной предвыборной кампании», — цитирует конгрессмена «Интерфакс».

При этом он выразил решимость установить, скрывал ли что-либо президент от общественности.

Minval.az