Испанский остров Тенерифе остался без света. Об этом, как пишет «Газета.ру», сообщает Ara.cat со ссылкой на мэрию города Санта-Крус-де-Тенерифе.

Как отмечается, речь идет о всем острове.

Согласно мэрии города, причина этого пока неизвестна.

«Мы пытаемся установить, что произошло, и каким образом решить проблему как можно раньше», — уточнили в мэрии.

Как подчеркивается, при отключении электричества погасли все светофоры.

Энергокомпания острова добавила, что на устранение проблемы может понадобиться шесть часов.

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