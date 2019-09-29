Мировые авиакомпании в борьбе за пассажиров придумывают и расширяют услуги и предложения в бизнес-классе. «Интересная планета» представляет десятку авиаперевозчиков, которым это наиболее удалось.

10-е место — Qatar Airways

Пассажиров первого класса доставляют прямо к борту самолета на BMW 7-й серии с шофером.

9-е место — Air France

Кресла в салоне оборудованы системой автоматического массажа.

8-е место — Jet Airways

На борту самолета достаточно места, чтобы организовать для каждого пассажира первого класса персональную каюту площадью 2,4 кв. м, отделенную от других раздвижными дверями.

7-е место — Cathay Pacific

Места пассажиров отделаны панелями из ценных пород дерева. Спальные места позволяют отдыхать, как на полноценной кровати.

6-е место — Japan Airlines

Сиденье и спальное место регулируются по высоте, а лампы для чтения имеют шесть различных настроек яркости. Кожаные сиденья и матрасы были разработаны специально, чтобы равномерно распределять вес тела пассажира.

5-е место — Lufthansa

Единственная авиакомпания в мире, которая предлагает раздельные места для сидения и для сна.

4-е место — Etihad

В салоне имеются 23-дюймовый экран развлекательной системы, личный мини-бар, кожаные сиденья, трансформируемые в кровать длиной 2 м с шелковым бельем и пуховыми одеялами.

3-е место — Swiss Аirlines

Сиденья, установленные в первом классе Swiss Аirlines, дважды были удостоены наград журнала Global Traveler Magazine как самые удобные. Секрет в уникальной конструкции — на воздушной подушке.

2-е место — Singapore Airlines

Сиденья отделаны кожей высочайшего качества. Матрасы и постельные принадлежности для Singapore Airlines поставляет Givenchy. В бортовом меню присутствуют такое нехарактерное для «воздушного» питания блюдо, как омары.

1-е место — Emirates

Первый класс в их Airbus A 380 оборудован не только большим баром, но и двумя душевыми комнатами с мраморными раковинами и полным набором туалетных принадлежностей.

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