Членам Совета безопасности ООН следует обсудить условия ослабления санкций против КНДР, учитывая прогресс в преодолении кризиса на Корейском полуострове, считают в Пекине.

Как сообщает «Укринформ», такое мнение на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке выразил министр иностранных дел Китая Ван И

“Учитывая развитие событий на Корейском полуострове, Совету безопасности ООН необходимо рассмотреть ослабление связанных с КНДР резолюций ради поощрения к поиску политического решения кризиса”, — отметил Ван И, призвав не упустить такую возможность.

Глава МИД Китая подчеркнул: “Зигзагообразный курс последних двух десятилетий демонстрирует снова и снова, что реалистичный путь вперед — это пропаганда параллельного прогресса в денуклеаризации, создание мировых механизмов, учет беспокойств всех сторон и постепенное строительство доверия путем поэтапных и синхронизированных действий”.

По убеждению министра, Северная Корея «продемонстрировала готовность к диалогу”.

“Надеемся, что США смогут встретить КНДР на полпути”, — подчеркнул Ван И.

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